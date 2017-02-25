Yalova ekibi Altınova Belediyespor ilk gün kazandığı 2 altın ve 2 bronz madalya ile dikkat çekti. 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 14 kulüpten 105 sporcu yer alırken müsabakalar 8 sıklette yapılıyor.

U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk gününü Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Bayanlardan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Çakır, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Hüseyin Kaya, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, eski Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırrı Acar’da takip etti.

Organizasyonun ilk gününde 48, 55, 60 ve 69 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.

U23 Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası ilk gün sonuçları şöyle:

48 kilo

1-Evin Demirhan-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

2-Zeliha Kara-Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

3-Aynur Erge-Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü

3-Merve Kaya-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü

55 kilo

1-Bediha Gün-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü

2-Eda Tekin-Antalya Ferdi Spor Kulübü

3-Seher Oğuz-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

3-Nur Çınar-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü

60 kilo

1-Gamze Nur Adakan-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü

2-Şule Kabak-Enka Spor Kulübü

3-Şaziye Nur Mertgenç-Çorlu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

3-Cemile Unudan-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

69 kilo

1-Buse Tosun-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

2-Kadriye Aksoy-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

3-Kezban Akçin-Burdur Emniyet Spor Kulübü

3-Aslı Demir-Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü

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