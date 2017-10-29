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UAEK Başkanı İran’da

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Müdürü Yukia Amano, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüştü.

UAEK Başkanı İranda

29 Ekim 2017 17:19

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Müdürü Yukia Amano, İran’ın başkenti Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarette İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında İran’ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir kez daha İran’da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek açıklamalarına başlayan Amano, “2016 yılından bu yana Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran tarafından yapılan nükleer taahhütleri gözlemliyor. UAEK, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın doğrulama için önemli bir kazanım olduğuna inanıyor. İran tarafından vaat edilen nükleer taahhütleri yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

Amano, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geldi.  

Etiketler: UAEK

 

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