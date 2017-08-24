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UAÖ: Rakka’daki siviller büyük tehdit altında

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'nin Rakka kentindeki sivillerin büyük tehdit altında olduğunu bildirdi.

UAÖ: Rakkadaki siviller büyük tehdit altında

24 Ağustos 2017 13:08

Uluslararası Af Örgütü, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun DEAŞ'ı Suriye'nin Rakka kentinden atmak için yaptığı operasyonlarda yüzlerce sivilin öldüğünü ve Rakka'da yaşayanların büyük tehdit altında olduğunu bildirdi. Ayrıca, Rusya destekli Suriye hükümet güçlerinin de Rakka'nın güneyinde bulunan militanlara karşı yürüttükleri operasyonlarda sivillere karşı rastgele saldırılar düzenlendiği ve bu saldırılarda parça tesirli ve varil bombalar kullanıldığı belirtildi. 

“Sivil halk her tarafı ateş altındaki bir şehirde sıkışmış” ifadelerinin kullanıldığı Uluslararası Af Örgütü raporunda, “Çatışmanın taraflarının sivillere yönelik zararları en aza indirgeyecek şekilde önlemi alınması, zorunlu veya orantısız saldırıların yasaklanması, nüfusu kalabalık sivil bölgelerde geniş alan etkisi olan patlayıcı silahların kullanımının durdurulması zorunludur” denildi.

Uluslararası Af Örgütü, Rakka'da DEAŞ'in sivilleri kalkan olarak kullandığını ve keskin nişancılardan ve mayınlardan kaçmak için sivilleri kullandığını bildirdi. 

Etiketler: rakka, Uluslararası Af Örgütü


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