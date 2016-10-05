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UAÜ’de 2'nci FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

Uluslararası Antalya Üniversitesi'ne (UAÜ) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşması kapmasında düzenlenen 2'nci operasyonda, gözaltına alınan 40 kişiden 21'i tutuklandı.

UAÜde 2nci FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

05 Ekim 2016 12:26

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri UAÜ’ye 2'nci defa operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.
Aralarında akademisyenlerin de bulunduğu zanlılardan 21'i tutuklandı. 4 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 15 şahıs ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan, 5 Ağustos'ta Uluslararası Antalya Üniversitesinde yapılan operasyonda, Rektör Cihat Göktepe'nin de aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alınmıştı. Rektör Cihat Göktepe’nin de bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı. 

Etiketler: Uluslararası Antalya Üniversitesi


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