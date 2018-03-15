Uber KDK’lık oldu

Uber hakkında KDK’ya başvuran bir kişi, sistemin birçok ülkede kullanılan, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla vatandaşın gitmek istediği her yere kolaylıkla servis ve taksi çağırabilen bir uygulama olduğunu, Uber uygulamasının ödemelerinde ise kredi kartı veya nakit ödeme şekilleri kullanıldığını ve uygulamayla gidilecek yerin fiyatının önceden bilindiğini belirtti.

Sistemin yoğunlukla İstanbul’da kullanıldığını belirten başvurucu, araç çağırma ekranında sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgilerinin yer aldığını, plaka, sürücü adı gibi bilgilerin yolculara sunulduğunu, böylece vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve ekonomik hizmet verdiklerini bildirdi. Başvurucu, bu çalışmaları neticesinde rekabet ortamını artırdıklarını ve vatandaşa kaliteli hizmet verdiklerini kaydetti.

“UBER BELGESİ OLAN ARAÇ SAHİPLERİNE KESİLEN CEZA HUKUK DIŞIDIR”

Başvurucu, araçlarında tüm yetki ve izinlerin olduğunu, Turizm Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi ve D2 Yetki Belgesini Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldıklarını ve yasal bir iş yaptıklarını bildirdi. Başvurucu, izinsiz çalışan araç sahiplerine ceza kesilmesi gerektiğini ancak gerekli izin belgeleri olanlara da sürekli hukuksuz olarak ceza kesildiğini belirtti.

Başvurucu, yasal belgeleri bulunanların mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, kesilen cezaların iptal edilmesi, gerekli hukuki düzenlemeler yapılana kadar cezaların kesilmemesi ve yetkililer tarafından Uber ve benzeri uygulamalar hakkında diğer servis ve taksicileri bilgilendirici çalışmalar yapılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.