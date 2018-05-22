Uber sürücüsünü tehdit eden taksi sürücülerine operasyon

Esenyurt'ta uber sürücüsünün önünü kesen ve ticari taksi sürücüleri olduğu iddia edilen kişiler, sürücüye yolcu almaması konusunda küfürlerle tehdit edildiği görüntüler sosyal medya da hızla yayılmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Ekipler, olayın geçtiği çevre başta olmak üzere birçok noktada görüntülerdeki taksicileri aradı.

Öte yandan daha öncede uber sürücüleri ile taksiciler arasında gerilimin yaşandığı yerde ise polis ekiplerinin de bekletildiği görüldü.

Murat Delice