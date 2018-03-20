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UBER, sürücüsüz araba testlerini durdurdu

UBER'in sürücü güvenliğiyle otonom modda seyreden aracı Arizona'da bir kadına çarptıktan sonra ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken UBER tüm şehirlerde sürücüsüz araç testlerinin durdurulduğunu açıkladı.

UBER, sürücüsüz araba testlerini durdurdu

20 Mart 2018 09:50

UBER'in, ABD'nin Arizona eyaletinde denemelerini yaptığı sürücüsüz aracın bir yayaya çarptığı ve kaza sonucunda kimliği henüz açıklanmayan kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Tempe şehrinde yaşanan olayda, yaya geçidi alanının dışında yürümekte olan kadına kuzeye doğru seyreden Volvo marka UBER aracının çarptığı belirtiliyor.

Hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı ancak ağır yaraları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kadının kimliği henüz açıklanmazken bisikletçi olduğu gelen haberler arasında.

UBER, yaşanan olay sonrasında yerel yöneticilerle tam işbirliği içerisinde olduğunu duyurdu ve maktulun ailesine baş sağlığı dilendi. 

UBER, olay sonrasında San Francisco, Toronto ve Pittsburgh başta olmak üzere tüm sürücüsüz araç testlerinin durdurulduğunu da açıkladı. Kazaya neden olan UBER aracının sürücü güvenliğiyle otonom modda seyrettiği doğrulandı.

UBER'in sürücüsüz aracı şubat ayında da bir başka araçla çarpışmıştı ancak bu ölümle kazanın sürücüsüz araçlarda bir ilk olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: Habertürk

Etiketler: uber

 

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