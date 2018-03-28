Uber, sürücüsüz otomobil operasyonlarını süresiz durdurdu

Trafiğe açık yollarda otonom sürüş testleri gerçekleştiren Uber, Arizona’da yaşanan trajik kazanın ardından sürücüsüz otomobil operasyonlarını durdurdu.



İlk olarak Mart 2018’de bitecek olan California’daki test lisansını yenilemeyen Uber, otonom sürüş araştırma merkezinin bulunduğu Pittsburgh, Toronto ve trajik kazanın yaşandığı Arizona’da gerçekleştirdiği testleri de durdurduğunu açıkladı.



Uber’in geliştirdiği otonom sürüş teknolojisiyle çalışan sürücüsüz otomobil, geçtiğimiz pazar akşamı Arizona’nın Tempe kentinde yürüyüş yapan 49 yaşındaki Elaine Herzberg’e çarpmıştı. Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.



Uber sözcüsü Sarah Abboud, şirketin otonom sürüş operasyonlarını süresiz olarak durdurma kararı aldığını doğruladı.



Kaynak: Habertürk