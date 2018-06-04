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Üç ay sonra Kırşehir'e dönüp memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsalında terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Kırşehirli Süleyman Sevim'in baba ocağına acı haber verildi.

Üç ay sonra Kırşehire dönüp memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

04 Haziran 2018 02:48

Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari'den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesine giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi. Sakinleştirilen baba Yunus Sevim'e oğlunun şehadet haberi Askerlik Şubesi Komutanı Harun Ağaç tarafından verildi.
Şehidin Şehit Bayram Köse caddesi üzerinde ki evine Türk Bayrağı asıldı. Oğullarının şehadet haberi ile birlikte aile sinir krizi geçirirken şehidin baba ocağına 112 ekibi sevk edildi.
Çok sayıda Kırşehirli şehidin baba ocağına haberi alır almaz akın etti. Bekar olan şehit Süleyman Sevim'in sözleşmeli er olarak Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Eşelik Köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yaptığı sözleşmeli askerliği bırakarak memurluk hayali kurduğu öğrenildi. Şehit Süleyman Sevim'in bekar olduğu bilgisine ulaşıldı.  

 

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