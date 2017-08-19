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Üç bin yılda açan çiçek Umurbey şeftalisinde görüldü

Çanakkale'de üç bin yılda bir açan udumbara çiçeği Umurbey şeftalisinde görüntülendi.

Üç bin yılda açan çiçek Umurbey şeftalisinde görüldü

19 Ağustos 2017 20:46

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Ceyda Karadağ'ın, babasının bir arkadaşından aldığı Umurbey şeftalisini yerken dikkatini bir şey çekti. Yaptığı araştırmalarda, şeftalinin üzerindeki figürün udumbara çiçeği olduğunu öğrenen Karadağ, bu durumu ailesiyle paylaştı. Moleküler biyoloji ve genetik bölümüne ilgisi olduğu için udumbara çiçeği hakkında araştırma yaptığını belirten Ceyda Karadağ, "Dün şeftali yerken üzerindeki bu çiçeği gördüm ve çok şaşırdım. Zaten bu çiçeği ilk kez Avatar filminde görmüştüm. Mutluluğu yakalayanların üzerinde oluyordu bu çiçek. Dünyada da 15 tane varmış sadece. Yemek üzereyken dikkat ettim ve bu çiçeğe benzediğini görünce internetten araştırma yaptım. Aynı olduğunu gördüm. O çiçek olduğunu görünce çok mutlu oldum. Bu konulara hevesli olduğum için udumbara çiçeği olduğunu düşünüyorum, ama yine de birilerine göstereceğim. Çiçeği saklamayı düşünüyorum" dedi.

Üç bin yılda bir açan udumbara adlı çiçek, Avatar filminde mutluluğu yakalayanların üzerine konan bir figür olarak kullanılmıştı. Avatar filminden sonra yeniden gündeme gelen çiçekle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünyada şimdiye kadar sadece 15 tane olduğu tespit edilen çiçeğin yeniden filiz verdiği belirtildi. Avatar'da mutluluğun sembolü olarak gösterilen udumbara, Budizmin efsanelerinde yer alan dünyanın en nadir görülen çiçeği. Çin'de şans eseri ortaya çıktı. Çinliler şimdi efsanelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyor. Budistlerin inandığı bir efsaneye göre, Youtan Poluo olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor. Sanskritçe'deki anlamı “cennetten gelen hayır çiçeği” olan udumbara Çin'de ortaya çıktı. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeğinin, üzerinde yaşadığı ağacın meyvesinin içinde yetiştiği için gözle fark edilmesi imkansız.  

Utku Yaşar Cüce
 

Etiketler: şeftali


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