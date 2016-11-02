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Üç büyüklerden kupa değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup eşleşmelerinin belli olmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyeleri değerlendirmelerde bulundu.


02 Kasım 2016 17:36

Spor Toto Süper Lig'in üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyeleri Ziraat Türkiye Kupası'ndaki grupları değerlendirdi.

Ergün: "Amacımız gruptan çıkıp, kupaya uzanmak"
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Ergün, "Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takımız. Sonuç üç senedir de üst üste kazanıyoruz. Bütün rakiplerimiz de çok değerli. Amacımız gruptan çıkıp kupaya uzanmak" dedi.

Türkiye Kupası'nın Galatasaray'ı görmeyen şehirlerin de görme imkanı sağladığını ifade eden Ergün, "Kupanın böyle bir güzelliği var. Uzunca süre liglerde karşılaşma şansı bulamadığımız kulüplerle, gidemediğimiz şehirlerle, taraftarla buluşma şansı veriyor. Sonuçta bunlar kupanın güzellikleri" diye konuştu.

Doğan: "Kupayı bu sezon müzemize götüreceğiz"
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan ise, "Ziraat Türkiye Kupası grup kuralarını çektik. Hayırlı olsun diyorum. Kuraların neticesinde ben inanıyorum ki Fenerbahçe Kulübü olarak önemli başarılar elde edeceğiz. Geçen sene biz finalde şanssız şekilde kaybetmiştik. Fenerbahçe hangi branşta mücadele ederse etsin, amacımız her zaman şampiyonluktur. Geçen sene finalde şanssız şekilde kaybettiğimiz kupayı bu sezon müzemize götüreceğiz. Bunu da büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarına armağan edeceğiz" diye konuştu.
Grupta Amed Sportif Faaliyetler ile yer almalarını da değerlendiren Doğan, şu ifadeleri kulandı:
"Diyarbakır da bizim şehrimiz. Benim memleketim neyse Diyarbakır da benim için aynı. Biz geçen sene de kupada gittik. Bizi orada iyi ağırladılar. Biz de burada iyi ağırladık. Amedspor'un çıkması tatlı bir sürpriz diyelim. Onun için yine ben inanıyorum Amedspor'un yöneticileri bizi iyi karşılaşacaklar. Biz de onları aynı şekilde karşılaşacağız. Diğer rakipleri de aynı şekilde ağırlayacağız. Gençlerbirliği'ne ne kadar saygı gösteriyorsak, Menemen Belediye'ye Amedspor'a da saygı gösteriyoruz. Amacımız Türkiye Kupası'nı almak. Bunun için sporcuların ne yapması gerekiyorsa yapacağını düşünüyorum."

Atalay: "Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz"
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay da geniş bir kadroya sahip olduklarını belirterek, kupada sıkıntı yaşamayacaklarını ifade etti. Atalay, Napoli beraberliğini de değerlendirerek, "Kura çekildiğinde Napoli'den 4 puan denseydi sanırım iyi bir şey derdik. Dün 1-0 olduktan sonra 5 dakika daha oyunu tutabilseydik 2-0 olacağını hissediyordum ama o gerçekleşmedi. Artık sevindiğimiz taraf şu; Napoli ile berabere kalınca herkes üzülüyor. Bu da iyi bir şey, Beşiktaş'ın geldiği noktayı gösteriyor. Napoli biliyorsunuz Avrupa'nın önemli takımlarından bir tanesi. Biz onları hem sahalarında yendik, burada da berabere kaldık. O yüzden galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Neticede Napoli ile berabere kaldığımız için de fazla konuşmaya gerek yok" diye konuştu.
 


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