Üç büyüklerin korsan ürün savaşı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, korsan ürünler nedeniyle yaşanan maddi kayıpların önüne geçmeye çalışırken, uzun bir süredir de taraftarlarına uyarıda bulunuyor. 3 büyük kulüp de her fırsatta telefonla ürün satışı yapmadıklarının altını çizerek taraftarlarına uyarıda bulunurken, korsan ürün satanların yeni taktiği sosyal medya oldu.

3 büyük kulübün orjinal ürünlerinin satıldığı mağazalarla ilgili açılan sahte sosyal medya hesapları, taraftarlara korsan ürün satmaya çalışırken, bu konuda ilk uyarı Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un resmi hesabı olduğunu iddia edenler ve anket kurgusuyla hediye forma göndereceklerini söyleyenlerin ortaya çıkmasının ardından kulüp açıklamada bulundu. Özellikle resmi ürün satış noktaları dışından ürün satışı yapılmadığının ve de hediye forma olmadığının altını çizen sarı-lacivertli kulüp, Başkan Ali Koç'un da herhangi bir sosyal medya hesabının bulunmadığının altını çizdi. 3 büyük kulüp de geçtiğimiz sezon başından bu yana korsan ürün satışıyla mücadele etmeye çalışıyor.