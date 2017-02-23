Kdz. Ereğli ilçesinde 5 yıl önce boşandığı eşinden ayrı yaşayan Aysun Arkut, 2 odalı eski evde 3 çocuğu ile ayakta kalma mücadelesi veriyor. Görücü usulü ile evlendiği eşinden M.T. (14) adında bir oğlu, G.T. (12) ve Y.T. (11) adında iki kız olmak üzere üç çocuğu olan Aysun Arkut, Bursa’da yaşadığı sırada ev kirasını ödeyemeyince evden çıkarıldı. 3 ay Bursa’da çocukları ile kadın sığınma evinde kalan anne Arkut, kendisi için toplanan bir miktar para ile memleketi Kdz. Ereğli’ye dönerek kiraladığı 2 odalı eski evde yaşamaya başladı. Akciğerinde yara olduğu tespit edilen ve tedavi görmeye başlayan anne Arkut, eski eşinin işsiz olması nedeniyle nafaka alamadığını, sadece Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile komşularından gelen yardımlarla geçimini sağlayabildiğini söyledi.

Üçü de ortaokulda okuyan çocukları ile 2 odalı eski bir evde 4 yıldır kalan Arkut, yaşadıkların şu sözlerle anlattı:

“Eşimin işi nedeniyle peşinden gittim. Orada bize sahip çıkmadı. Oradaki ev sahibine kirayı vermemiş. Bizi 'verdim' diye kandırdı. Kirayı vermediği için ev sahibi kapıma geldi. Evden çıkarttı beni. Gidecek bir yerim yoktu. Polise sığındık, sağ olsunlar gidecek yerim olmadığı için beni sığınma evine koydular. Orada 3 ay kaldım. 3 ay kalınabiliyordu. Gidecek yerim olmadığı için oradaki arkadaşlar kendi arasında para toplayıp beni Ereğli'ye gönderdiler. Bu evi tuttum. Yaklaşık 3-4 senedir de buradayım. Gidecek bir yerim olmadığı için mecbur burada durmak zorundayım. İyi bir geleceğim yok. Sosyal yardımlaşmadan yardım alıyoruz. Çevremizdeki komşularımızdan da yardım geliyor. Onlarla çocuklarımla yaşamaya çalışıyorum.”

"Tek isteğim çocuklarına iyi bir gelecek"

Doktorların akciğerindeki yara nedeniyle kansere yakalanma riski bulunduğunu söylediğini ve bundan dolayı çok korktuğunu anlatan Arkut, bir yandan tedavi olduğunu bir yandan da çocuklarına baktığını ifade etti. Çocuklarının okulu nedeniyle çalışamadığını belirten anne Aysun Arkut, “Geleceğim yok. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Çocuklarım için istiyorum. Şu yaşıma kadar çocuklarımı hiç kimseye vermedim. Annem bile ‘çocuklarını bırak gel’ dedi, ben yine de gitmedim. Ne olursa olsun ben yine de çocuklarımı bırakmayacağım. Benim isteğim çocuklarım için iyi bir gelecek, iyi bir ev. Daha rahat nefes almaları için kendilerine ait bir odaları olmasını istiyorum. Ben salonda da yerde de yatarım. Çocuklarıma daha temiz bir ev istiyorum" dedi. Annesinin tedavi olmasını ve yaşadıkları eski evden kurtulmak istediğini belirten ortaokul öğrencisi G.T. ise, konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Aysun Arkut’un Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan 3 ayda bir 150 TL ve gıdan, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden de çocuklarına eğitim yardımı olarak 684 TL para yardımı aldığı öğrenildi.