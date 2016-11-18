Konya'nın Ereğli ilçesinde 2006 yılında resmi kayıtlarda yaşı 14 olan Emine Erbaş, Ahmet Erbaş ile evlenerek yuva kurdu. Emine Erbaş’ın, çocuk yaşta evlendiği için eşi ve ailesi hakkında 2006 yılında açılan kamu davası on yıl sonra sonuçlandı. Dava sonucunda Ahmet Erbaş'a 10 yıl 10 ay, anne Özgür Arslan’a (48) ve kayınbabası Ali Erbaş'a (55) yıl 4 ay hapis cezası verildi.

“Gelecek iyi haberi bekliyoruz”

Evlendikten 10 yıl sonra sonuçlanan davanın ardından Emine Erbaş'ın 4 ay önce tutuklanan Eşi Ahmet Erbaş İzmit Kandıra Kapalı İnfaz Kurumuna, annesi Özgür Arslan Denizli Açık Ceza infaz kurumuna gönderildi. İki gün öncede hakkında yakalama kararı bulunan kayınbabası Ali Erbaş ise yakalanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Davayla birlikte üç çocuğu ve iki kardeşiyle birlikte ortada kalan Emine Erbaş, eşiyle severek evlendiğini söyleyerek, çıkacak yeni yasanın kendisini umutlandırdığını ifade etti. Devlete hep güvendiklerini ifade eden Emine Erbaş, “Allah razı olsun, bizim gibi olan ailelerin durumlarını göz önünde bulundurdular. Şimdi gelecek olan iyi haberi bekliyoruz” dedi.

“Benim eşim tecavüzcü değil”

Sabah Adalet Bakanının açıklamasının duyduğunu belirten Emine Erbaş, “Bir yasa çıkacakmış. Bu yasa bizi de ilgilendiriyor. Ben bu yasanın onaylanmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum” diye konuştu. Çıkarılacak olan yasanın çarpıtıldığını da dile getiren Emine Erbaş, “Bizim halimizin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ben 3 çocuğum ve iki kardeşim ile ortada kaldım. Bu hiç kimsenin umurunda değil. Benim eşim tecavüzcü filan değil. Böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. İnşallah hemen çıkarda biz de rahata kavuşuruz. Biz de babamıza, eşimize, annemize kavuşup mutlu oluruz. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özcan Saraç