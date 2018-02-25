Üç farklı hırsızlık olayına karışan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da farklı zamanlarda bir otodan teyp çalan, bir büfeden enerji içeceği aldığı belirlenen ve bir evi de soyduğu tespit edilen S.O., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve görgü tanıkların ifadeleri üzerine farklı zamanlarda üç farklı olayın karıştığı tespit edilen S.O.’nun kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.