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Üç gündür mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Üç gündür mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

12 Ocak 2018 11:09

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre binanın havalandırma boşluğuna giren martı, yaklaşık üç gün boşlukta mahsur kaldı. Apartmanın bodrum katında bulunan bir iş yerinin çalışanlarının üç gün boyunca havalandırma boşluğunda gelen sesin bir martıya ait olduğunun anlaşılması üzerine itfaiye ekiplerine haber veridi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri martıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Binanın bodrum katında bulunan iş yerinin havalandırma penceresinden martının yerini belirleyen itfaiye ekibi, ağ ile dakikalar boyunca martıyı mahsur kaldığı yerden çıkarmaya çalıştı. Verilen uzun uğraş sonunda mahsur kaldığı yerden çıkarılan martı, sağlık durumunun iyi olduğuna kanaat getirilmesi üzerine serbest bırakıldı. 

Murat Kanber - Uğur Konuk
 

 

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