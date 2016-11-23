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Üç ilde çalınan yüzlerce hayvan bulundu

Muş, Erzurum ve Bitlis’te büyükbaş hayvan çalan hırsızlar yakalandı.


23 Kasım 2016 15:55

Muş’un Bulanık ve Erzurum’un Karayazı jandarma ekiplerinin yürütmüş olduğu ortak operasyonda, çok sayıda küpesiz çalıntı büyükbaş hayvan ele geçirilirken, 21 kişi ise gözaltına alındı. Bulanık Cumhuriyet Savcılığının verdiği bilgiye göre, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgisi olduğu düşünülen 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ele geçirilen yüzlerce büyükbaş hayvanın Bulanık’ta bir ahırda tutulduğunu ifade edilen açıklamada, “Bitlis’in Ahlât, Adilcevaz, Muş’un Malazgirt, Bulanık, Korkut, Varto ve Erzurum’un Karayazı ilçelerinde büyükbaş hayvanları kaybolan kişilerin adli makamlara başvurmaları gerekir. Yapılan tespitlerden sonra hayvanlar sahiplerine teslim edilecektir” denildi. 

Galip Kılınç

Etiketler: Erzurum ve Bitlis, Muş


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