Üç ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, terör örgütü üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenen 17 şüpheli hakkına yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bugün söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Kocaeli ve

Gaziantep'te 17 adrese aynı anda operasyon düzenledi.

Örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandıkları gizli mesajlaşma sistemi ByLock'taki kriptolu yazışmaları çözülen şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul polisi, firari durumdaki diğer 7 FETÖ zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt üyelerince kullanılan 'ByLock' yazışmaları tek tek çözülüyor

Öte yandan zanlılardan bazılarının, başka şahıslar adına kayıtlı telefon hatları üzerinden ByLock yazışmalarını yaptığı tespit edildi. Örgütte 'evlilik işlerinden sorumlu' "Serhat" kod adlı ByLock kullanıcısının, H.E. ve Ş.T. adlı kadın üyelerle birlikte adı henüz tespit edilemeyen bir erkek üyeye eş aradığı belirlendi.

Ayrıca yakalanan şüphelilerin kullandıkları ByLock sistemi üzerinden yaptıkları yazışmalarda, geçen yılın Şubat ayında yürüttükleri öğrenci aktiviteleri, 'maklube' toplantıları, yurtdışı gezileri, burs görüşmeleri ve finansal faaliyetlere ilişkin mesajlar da deşifre edildi.

Sadık Kahraman