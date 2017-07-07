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Üç kardeşin tasarladığı yerli üretim ‘gimbal’a RedDot ödülü

İkisi mühendis, birisi endüstri ürünleri tasarımcısı olan üç kardeşin "Gimbal" olarak bilinen kamera stabilizer sistemi, ürün tasarımının en prestijli ödülleri arasında gösterilen RedDot tasarım ödülüne layık görüldü.

Üç kardeşin tasarladığı yerli üretim gimbala RedDot ödülü

07 Temmuz 2017 20:12

Almanya’nın Essen şehrinde düzenlenen "Red Dot Design Award 2017”de yaptıkları ilk ürün olan Trexo Arc Gimbal ile bu yıl Red-Dot Product Design Award ödülünü Serdar, Mahmut ve Serhat Kılıçbay kardeşler aldı. İki yılı aşkın süren çalışmaları sayesinde ortaya çıkardıkları gimbal uluslararası alanda başarı yakaladı.

Red-Dot Design Award, 3 Temmuz 2017 gecesi düzenlenen gala ile yılın en iyi tasarımcıları ve üreticilerini ödüllendirdi. 54 farklı ülkeden katılımcı ve 5500’den fazla ürünü inceleyen 39 kişilik juri bu yılın kazananlarını belirledi. Gala, Red-Dot’ın kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Peter Zec ile birlikte alanında uzman tasarımcılar Aleks Tatic, Lam Leslie Lu ve Cheng Chung Yao gibi isimlerinde yer aldığı Designer Night, Red-Dot Tasarım Müzesinde gerçekleşti. Ödülü almaya hak kazanan Trexo Arc Gimbal, Red-Dot Tasarım Müzesinde sergilenecek.

Etiketler: Gimbal


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