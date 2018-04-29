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Üç katlı ev yandı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde üç katlı bir evde yangın çıktı. Evin ahırında bulunan 4 büyükbaş hayvan ve at telef oldu.

Üç katlı ev yandı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

29 Nisan 2018 18:44

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Toklukaya köyünde Aziz Girgin’e ait 3 katlı evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar sonrasında İnebolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında üç katlı ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin alt katında bulunan ahırda ise 4 büyükbaş hayvan ile 1 at yanarak telef oldu. 

Cemal İlyasoğlu

 

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