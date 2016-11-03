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Üç kız kardeşten azim dolu girişimcilik örneği

Bartın’da 15 yıl önce birlikte yola çıkan üç kız kardeş, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve KOSGEB’in girişimcilik destekleriyle şehrin en gözde mekanını açarak örnek oldu.


03 Kasım 2016 13:42

Bartın’da yaşayan 39 yaşındaki Nurper Pekatik, 38 yaşındaki Selma ve 35 yaşındaki Berna Makar isimli kardeşleriyle geçen yıl Mayıs ayında “Sister’s” isimli restoranın açılışını gerçekleştirdi. Bir taraftan restoranın işletmeciliğini yapan üç kız kardeş, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in girişimcilik kurslarına da müracaat etti. İşlerini geliştirmek isteyen kız kardeşler, aldıkları destek ile açtıkları restoranı şehrin en gözde mekanı haline getirdi. 

BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisinin destek ve kurslarından faydalandıklarını belirten Sister’s Cafe sahiplerinden Nurper Pekatik, ilerleyen günlerde daha güzel işler yapacaklarına inandıklarını ifade etti. Pekatik, yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içinde olduklarını ve üç kız kardeş olarak yollarına devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 5 yıl önce valilik kanalı ile BAKKA ile tanıştım, destek ve kurslarından faydalandım. Kurs yaklaşık 1 buçuk ay sürdü. İşlerimizi büyütmek amaçlı başvuruda bulundum. Güzelde bir destek aldık. Aldığımız destekle beraber üçüncü iş yerimizi açtık. Müşterilerimizde şuan çok memnun Bartın’da çok şık ve nezih bir ortam yaratmaya çalıştık. Ufkumu açmak için BAKKA’nın bana desteği çok oldu. Tanıştığıma çok memnun oldum. Henüz bitmiş değil, ilerleyen zamanlarda daha farklı sektörlerde BAKKA destekleriyle çalışmak için çabada bulunacağız. Bartın destek ofisi ile görüşmelerimiz sürüyor. Daha güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Bugün itibariyle bu mekânı işletmek, misafirlerimizi mutlu göndermek beni çok mutlu ediyor.”

Girişimciliği başarıyla sürdüren kız kardeşler, restoranlarını ziyaret eden müşterilerinden de büyük ilgi görüyor. 

Sertaç Özdemir
BARTIN 

Etiketler: kız kardeş


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