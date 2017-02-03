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Üç marketi soyan şüpheliler tutuklandı

Konya’da üç marketten yaklaşık 10 bin lira değerinde sigara, gıda maddesi ve elektronik eşya çalan 2 hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Üç marketi soyan şüpheliler tutuklandı

03 Şubat 2017 10:48

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde 3 marketten yaklaşık 10 bin lira değerinde sigara, gıda maddesi ve elektronik eşya hırsızlığına karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin 3 marketten 8 bin lira değerinde sigara, 400 lira değerinde gıda maddesi, 300 lira nakit para, plazma televizyon ve dizüstü bilgisayar çaldıkları belirlendi. Ekiplerin çalışması üzerine olaya karıştığı belirlenen Murat K., (37) Mehmet Ali G., (27) ve Funda B. (36) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede çıkışında şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere tekme sallayarak saldırmak istedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden poliste 11 adet suç kaydı bulunan Murat K. ve 3 farklı suçtan kaydı bulunan Mehmet Ali G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Beşer

Etiketler: hırsızlar, Konya, üç market


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