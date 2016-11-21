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Üç saldırının faili PKK’lı terörist yakalandı

İzmir’de, Kemalpaşa İlçe Jandarma Karakoluna yapılan roketli saldırı, askeri araca yönelik silahlı saldırı ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik roketatarlı saldırıyı organize eden ve gerçekleştiren PKK’lı terörist yakalandı.

Üç saldırının faili PKKlı terörist yakalandı

21 Kasım 2016 16:45

İzmir’de, yakın zamanda Kemalpaşa İlçe Jandarma Karakolu ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğüne roket atılmış, Kemalpaşa-Torbalı kara yolunun Karabel Geçidi yakınlarında ise bir askeri araç uzun namlulu silahlarla taranmıştı. Terör saldırılarının ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bağlı ekipler, işin peşini bırakmamış, bazı kişileri yakalamıştı.

Operasyonların ardından önemli bir gelişme yaşandı. Derinlemesine bir soruşturma yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu eylemleri planlayan, Ege Bölgesi’ne sızmaya çalışan, terör örgütüne ait sitelerde üstlenilmesini sağlayan H.D. isimli bir teröriste yönelik operasyon yaptı. Terör, istihbarat ve özel harekat polislerinin düzenlediği ortak operasyonla H.D., Bornova’da sahte kimlikle yakalandı.

YENİ BİR EYLEM HAZIRLIĞINDAYMIŞ

H.D.’nin üzerinde ayrıca bol miktarda Türk parası ele geçirildi. Teröristin ayrıca, İzmir’de eylem hazırlığında olduğu da kaydedilirken, H.D.’nin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, H.D. ile birlikte Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere katılan terör örgütü mensubu İ.D. de, sahte kimlik ve bol miktarda Amerikan doları ile yakalanmıştı ve cezaevine gönderilmişti. Yine bu şahıslara yardım ve yataklık eden ve olaylarla bağlantısı olan çok sayıda örgüt mensubu da tutuklanmıştı.


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