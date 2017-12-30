Üç sure okuyan papağan görenleri mest etti

Hüseyin Yusuf El-Sevalime, 6 aylıkken aldığı ve şimdi 7 yaşında olan El Mudellel adlı papağana sureleri nasıl öğrettiğini İHA’ya anlattı. Ürdün’de yaşayan Hüseyin Yusuf El-Sevalime’nin Kuran-ı Kerim'den sure okuyan papağanı sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı. Başkent Amman’ın 20 kilometre kuzeydoğusunda yaşayan El-Sevalime, El Mudellel adlı papağana sureleri nasıl öğrettiğini anlattı. El-Sevalime, 6 aylıkken aldığı ve şimdi 7 yaşında olan El Mudellel (Şımarık) adını verdiği papağanına olan sevgisini anlatarak, “Dünyanın en zeki kuşlarından biri olan papağana Kur’an öğretmekten daha güzel bir şey yok” dedi.

Papağana Kur’an öğretme evrelerini anlatan Ürdünlü El-Sevalime "Papağana, önce bir grup kelime öğrettikten sonra kelimeleri cümleler halinde öğrettim. Allah’a şükür ona İhlas Suresini, Kevser Suresini ve Tebbet (Mesed) Surelerini öğrettim. Papağanın öğrenme kabiliyeti varmış o da Allah’ın lütfuyla öğrendi” ifadelerini kullandı.

Papağanın kendini mutlu ve güvende hissetmesinin ardından öğrendiğini akıcı bir şekilde verebileceğini dile getiren El Sevalime, El Mudellel’in uzun süre geçtikten sonra öğrendiklerini unutmaması umduğunu dile getirerek, papağanına daha fazla sure öğretmeye çalışacağını söyledi.

Kameraları görünce ürken El Mudellel, kamera gizlendikten sonra kendini güvende hissederek İhlas, Mesed ve Kevser Surelerini okuduktan daha sonra “Estağfirullah, Elhamdülillah”, “La ilahe illallah” tespihlerini söyledi.

Diş teknisyeni olan El Sevalime, “Daha önce, 1979 ila 2009 yılları arasında, 30 yıl yaşamış adı Alex olan bir papağan 150 kelime öğrenmişti. Benim papağınım Elmudellel ondan iki kat daha fazla kelime öğrendi. El Mudellel 250 ila 300 kelime öğrendi. Kuveyt, Avustralya, Almanya ve Amerika’dan beni arayıp tebrik edenler oldu” ifadelerini kullandı.

Papağanların piyasada uygun fiyatta bulunduğunu El Sevalime, papağanlara gösterilen özen ve ilginin çok daha önemli olduğunu ve parayla ölçülemediğini söyledi. El-Sevalime, “El Mudellel benim çocuklarımdan biri oldu. Kasım ayında hastalandığında beni çok korkuttu. Onu veterinere götürecek maddi gücüm yoktu. Fakat Amman’da hayvan sağlığı hastanesinde bir arkadaşım vardı. Geldi ve gerekli tedaviyi yaptı, ilaçları temin etti” dedi.

Raed Mah’D Khalil Subaih