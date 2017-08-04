Üç tabut, dört cenaze

Kavaklıdere-Yatağan karayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanmış, aynı aileden 3 kişi olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası yaralanan 6 kişiden ikisi Denizli, biri Antalya, üçü de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kazada ölen Duraniye (50), Derya (25) ve Mertcan Kıroğlan (5) ile diğer araçta bulunan Yasemin Sağlam bugün Kavaklıdere ilçesinde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Yasemin Sağlam (39) Kavaklıdere Salkım Mahallesi'nde, diğer üç kişi de Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi Burnugoz yerleşkesinde kılınan cuma namazı sonrası kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından toprağa verildi. Üç cenaze için ayrı ayrı namaz kılınırken, Burnugoz yerleşkesi camisinde üç tabut yan yana konuldu. Kazada ölen ve 8 aylık hamile olan Derya Kıroğlan da kazada ölen ve dünyaya gelmeyen bebeği ile birlikte toprağa verildi.

Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından açıklama yapan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, “Yatağan Kavaklıdere yolunda meydana gelen kazamızda birisi Çayboyu, diğeri Salkım Mahallemizden olan Adem Sağlam ile Sinan Kıroğlan kardeşlerimizin kullandığı ve içlerinde aileleri olan araçların çarpışması sonucu 4 vatandaşımız vefat etti. Yaralılarımızdan Sinan Kıroğlan ve oğlu Furkan Kıroğlan Denizli’de tedavi görüyor. Yine Adem Sağlam’ın oğlu Yılmaz Sağlam o da Antalya’ye sevk edildi. Onun da hayati tehlikesinin olmadığı söyleniyor. Şu anda hayati tehlikesi olan Yılmaz Kıroğlan ve Senem Kıroğlan var. İnşallah onlar da sağlıklarına kavuşur. Bildiğim kadarı ile hayatını kaybeden Derya kardeşimiz üçüncü çocuğuna 8 aylık hamileydi. Karnındaki çocuğu da kazada hayatını kaybetti. Diğer çocuğu da Denizli’de tedavi görüyor. Sinan Kıroğlan yönetimindeki araç Çayboyu’ndan Yatağan’a orada bulunan kardeşine ziyarete gidiyormuş ailece. Adem Sağlam'ın ise Çayboyu’nda bir nişan töreni vardı akrabalarının oraya gidiyorlarmış” dedi.

Bekir Tosun