Üç ülkeden BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı

İsveç, Fransa ve Mısır, Kudüs'te İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışma nedeniyle Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya metal arama detektörlerini inşa etmesinden sonra Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışma çıkmış, 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ardından bu olayı protesto etmek isteyen Filistinler ile İsrail güçleri arasında tekrar çatışma çıkmış, 3 kişi daha hayatını kaybetmişti. Batı Şeria'da da 3 Yahudi yerleşimci bıçaklanarak öldürülmüştü.