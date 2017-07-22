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Üç ülkeden BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı

İsveç, Fransa ve Mısır, Kudüs'te İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışma sonrası Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti.

Üç ülkeden BM Güvenlik Konseyine acil toplanma çağrısı

22 Temmuz 2017 22:43

İsveç, Fransa ve Mısır, Kudüs'te İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışma nedeniyle Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti. 

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya metal arama detektörlerini inşa etmesinden sonra Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışma çıkmış, 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ardından bu olayı protesto etmek isteyen Filistinler ile İsrail güçleri arasında tekrar çatışma çıkmış, 3 kişi daha hayatını kaybetmişti. Batı Şeria'da da 3 Yahudi yerleşimci bıçaklanarak öldürülmüştü. 

Etiketler: BM Güvenlik Konseyi, Fransa, kudüs, mısır


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