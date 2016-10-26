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Üç yıllık maganda cinayeti aydınlatıldı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce düğünde maganda kurşunuyla vurularak hayatını kaybeden R.D.’nin cinayet zanlısı yakalandı.


26 Ekim 2016 10:10

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Aylan kırsal Mahallesi Düzdoruk mezrasında yaklaşık 3 yıl önce düğünde yaşanan maganda cinayeti, jandarmanın 3 yıl süren çalışması sonucunda aydınlatıldı.
R.D., 25 Ağustos 2013’te katıldığı düğünde nereden geldiği bilinmeyen bir maganda kurşunuyla vurularak hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 yıldır magandayı yakalamak için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.K.V. isimli bir şahsın düğünde rastgele havaya ateş ettiğini belirledi. Gözaltına alınan A.K.V.’nin yapılan incelemede R.D.’nin cinayet zanlısı olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: şanlıurfa


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