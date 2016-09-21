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Uçağa bagaj yükleme aracı çarptı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Chicago seferini yapacak tarifeli uçağına bagaj yükleme aracı çarptı. Hasar gören uçak seferden çekilirken, yolcular başka bir uçağa alınarak Amerika’ya gönderildi.

Uçağa bagaj yükleme aracı çarptı

21 Eylül 2016 21:38
Uçağa bagaj yükleme aracı çarptı - Tıkla İzle

THY’nin İstanbul-Chicago seferini yapacak Boeing 777-300 tipi tarifeli uçağı sefer için bagaj alımına başladı. Bu sırada bagaj yükleme aracı, uçağın kargo kapağına çaptı. Yapılan incelemeler sonucunda uçağın kargo kapağının bulunduğu bölümde hasar meydana geldiği belirlendi. Amerika’nın Chicago şehrine gitmeye hazırlanan uçak, hasarın giderilebilmesi için seferden çekildi. Yolcular ise başka bir uçağa alınarak Chicago’ya gitmek üzere 2 saat 40 dakika gecikmeli olarak saat 17.00’de havalandı.
 

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz
İSTANBUL 

Etiketler: İstanbul-Chicago seferi, türk hava yolları


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