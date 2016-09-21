THY’nin İstanbul-Chicago seferini yapacak Boeing 777-300 tipi tarifeli uçağı sefer için bagaj alımına başladı. Bu sırada bagaj yükleme aracı, uçağın kargo kapağına çaptı. Yapılan incelemeler sonucunda uçağın kargo kapağının bulunduğu bölümde hasar meydana geldiği belirlendi. Amerika’nın Chicago şehrine gitmeye hazırlanan uçak, hasarın giderilebilmesi için seferden çekildi. Yolcular ise başka bir uçağa alınarak Chicago’ya gitmek üzere 2 saat 40 dakika gecikmeli olarak saat 17.00’de havalandı.



Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz

İSTANBUL