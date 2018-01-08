Diğer
Kategoriler

Uçağa iki kez biletsiz girdiği ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda biletsiz ve kimliksiz olarak, uçağa binen şahsın daha öncede aynı yöntemle uçağa binmeye çalıştığı öğrenildi.

Uçağa iki kez biletsiz girdiği ortaya çıktı

08 Ocak 2018 18:01

Gözaltındaki şahsın işlemleri devam ederken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde özel bir firmanın İstanbul- Antalya seferine kimliksiz ve biletsiz binen Rıdvan K. hosteslerin dikkati sayesinden yakalanmıştı. Rıdvan K. daha öncede kimliksiz ve biletsiz şekilde uçağa binmeye çalıştığı ve para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kameraları incelendi. Olayla ilgili o saate çalışan güvenlik personeli ve görevli yer hizmetleri personelin ifadelerini alarak ihmali olanları belirlemeye başladı.

Tuncer Cengiz
 

Etiketler: bilet, uçak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç