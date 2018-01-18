Uçağın kaldırılmasını meraklı gözlerle izlediler

Uçağı kurtarma çalışmalarını gerek denizden gerekse havalimanı içerisinde oluşturulan alandan takip eden yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra Trabzonlular da çalışmaları ilgiyle takip etti. Yaklaşık 100 kişilik bir ekibin görev yaptığı kurtarma çalışmalar sırasında uçak bulunduğu çamurlu alandan yaklaşık 50 cm yerden kaldırılırken, uçağın çamurdan zarar gören alt bölümü tazyikli su ile temizlendi. Meraklı vatandaşlar bu anları gerek yol kenarındaki tel örgülerden, gerekse bölgedeki üst geçitten gerekse havalimanını yukarıdan gören bir tepeye çıkarak takip etti.

İlk kez böyle bir operasyona tanık olduklarını belirten vatandaşlar, soğuk havada ateş yakarak ısınmayı da ihmal etmediler. Vatandaşlar “6-7 saattir buradayız. Merak ettik geldik. Bir süredir konu sürekli gündemde. Nasıl kaldıracağını görmek istedik” dediler.

Ersen Küçük - Ozan Köse - Bayram Ali Sarı