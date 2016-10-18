Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri almış oldukları istihbaratı değerlendirerek hava limanında operasyon düzenledi. İstanbul’dan uyuşturucu maddeleri getiren E.C ve S.N.İ’nin valizlerinde yapılan aramada 28 gram kokain ele geçirildi. Soruşturmanın devamında yine İstanbul’dan H.A.G ve B.U. isimli şahısların “extacy” hap getirdikleri bilgisini alan ekipler iki ayrı adrese baskın düzenledi. Baskında 510 adet extacy hap ele geçirildi. Şahısların vermiş oldukları ifadeler doğrultusunda S.U’nun da yaşamış olduğu evde yapılan aramada 40 adet kırmızı reçeteli ilaç 10 gram kubar esrar ile hint keneviri ele geçirildi.

Şükrü Üçüncü