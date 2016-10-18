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Uçak ile uyuşturucu sevkiyatı polise yakalanda

İstanbul’dan Trabzon’a hava yolu ile uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisini alan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Ekipleri havalimanında operasyon düzenledi.

Uçak ile uyuşturucu sevkiyatı polise yakalanda

18 Ekim 2016 14:40

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri almış oldukları istihbaratı değerlendirerek hava limanında operasyon düzenledi. İstanbul’dan uyuşturucu maddeleri getiren E.C ve S.N.İ’nin valizlerinde yapılan aramada 28 gram kokain ele geçirildi. Soruşturmanın devamında yine İstanbul’dan H.A.G ve B.U. isimli şahısların “extacy” hap getirdikleri bilgisini alan ekipler iki ayrı adrese baskın düzenledi. Baskında 510 adet extacy hap ele geçirildi. Şahısların vermiş oldukları ifadeler doğrultusunda S.U’nun da yaşamış olduğu evde yapılan aramada 40 adet kırmızı reçeteli ilaç 10 gram kubar esrar ile hint keneviri ele geçirildi. 

Şükrü Üçüncü


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