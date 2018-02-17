Uçak kazası şehitlerine tören yapıldı

Dün sabah saatlerinde İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan askeri eğitim uçağı, kısa bir süre sonra düştü. İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden 3 kilometre uzaklıkta düşen uçakta Havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu. Yüzbaşı Yunus Bal'ın evli ve 5 yaşında kızı olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Yüzbaşı Bal'ın, özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK'nın öğretmen pilot kadrosuna girdiği belirtildi. 29 yaşındaki şehit Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın evli ve 4 yaşında Ahmet Nadir ve 2 yaşında Şevval isminde iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

Şehitler için görev yaptıkları Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nde, bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Törene şehitlerin yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı Yaşar Kadıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askeri erkan katıldı. Törenin ardından şehit Havacı Yüzbaşı Yunus Balın cenazesi memleketi Bursa’ya, şehit Havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın cenazesi Ankara’ya gönderildi.

Atakan Şen - Halil Karahan-Halil İbrahim Karabıyık

