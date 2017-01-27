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Uçak kazasında hayatını kaybeden yükleme uzmanı son yolculuğuna uğurlandı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düşen kargo uçağının mürettebatında görevli yükleme uzmanı Melih Aslan son yolculuğuna uğurlandı.

Uçak kazasında hayatını kaybeden yükleme uzmanı son yolculuğuna uğurlandı

27 Ocak 2017 17:30
Uçak kazasında hayatını kaybeden yükleme uzmanı son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747 -400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan birinin Yükleme Uzmanı Muğlalı iki çocuk babası olan Melih Aslan’ın (40) cenazesi Türkiye'ye getirildi. Aslan için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Aslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu gözyaşları içinde camiye getirildi. Cenaze törenine Melih Aslan’ın yakınları, Kayınpederi Süleyman Tefek ve mesai arkadaşları katıldı. Aslan'ın talihsiz eşi Fatma Aslan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yükleme Uzmanının eşi Fatma Aslan'ı yakınları teselli ederken ağabeyi Fatih Aslan ve çalışma arkadaşlarının duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.
Aslan’ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Muğla’ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: Kırgızistan


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