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Uçak kazasında ölen futbolcular anılacak

Amerika'da uçak kazasında ölen futbolcular için Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir bu hafta içi oynanacak maçlar için basın bildirisi yayınladı.

Uçak kazasında ölen futbolcular anılacak

02 Aralık 2016 20:32

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, yayınladığı bildiri şöyle: "FIFA tarafından alınan karar gereği Güney Amerika Kupası Final karşılaşması için Kolombiya'ya giden Brezilya ekibi Chapecoene takımını taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatına kaybedenlerin anısına 02-04 Aralık 2016 tarihleri arasında oynanacak tüm amatör, yerel müsabakalar ve Bal müsabakaları öncesi 1 dakika saygı duruşunda bulunmaları ve futbolcuların siyah bant takmaları, konusunda kulüplerimizin dikkat etmesini rica ederiz." 

Sertaç Özdemir


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