Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, yayınladığı bildiri şöyle: "FIFA tarafından alınan karar gereği Güney Amerika Kupası Final karşılaşması için Kolombiya'ya giden Brezilya ekibi Chapecoene takımını taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatına kaybedenlerin anısına 02-04 Aralık 2016 tarihleri arasında oynanacak tüm amatör, yerel müsabakalar ve Bal müsabakaları öncesi 1 dakika saygı duruşunda bulunmaları ve futbolcuların siyah bant takmaları, konusunda kulüplerimizin dikkat etmesini rica ederiz."

Sertaç Özdemir