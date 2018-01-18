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Uçak kazasında şehit olan askerler için uğurlama töreni

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde eğitim uçuşu sırasında CN-235 CASA tipi uçağın düşmesi sonucundan şehit olan 3 rütbeli asker için Eskişehir'de uğurlama töreni düzenlendi.

Uçak kazasında şehit olan askerler için uğurlama töreni

18 Ocak 2018 10:19
Uçak kazasında şehit olan askerler için uğurlama töreni - Tıkla İzle

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından dün saat 11.03’de planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50'de radar irtibatı kesildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonrasında saat 14.30 sıralarında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve üç kahraman askerin naaşlarına ulaşıldı.Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu-İkizce, Astsubay Ömer Kadir Arlı’nın ise Kütahya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 

Şehitler için Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törene, şehit yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Tören ardından Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa Ordu’nun Fatsa ilçesine, Şehit Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı Ordu’nun İkizce ilçesine gönderildi. Kütahya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şehit Astsubay Ömer Kadir Arlı ise öğlen namazına müteakip Eskişehir’de toprağa verilecek.

Uğurlama törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve şehit yakınları ile askeri erkan katıldı.  

Etiketler: uçak kazası

 

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