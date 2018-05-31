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Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı

Transavia Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı kötü kokan yolcu nedeniyle Portekiz'in Faro kentine acil iniş yaptı.

Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı

31 Mayıs 2018 19:47

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Las Palmas kentinden Amsterdam'a giden HV5666 sefer sayılı uçaktaki yolcular, bir yolcunun çok kötü koktuğunu söyleyerek şikayette bulundu. Yolcuların kötü koku nedeniyle sürekli istifra ettiği, kabin ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kokunun giderilemediği belirtildi. Yolcular tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, kokan yolcunun son çare olarak tuvalette bekletildiği ve yolcuların rahatsızlanması üzerine acil iniş kararı alındığı ifade edildi. Portekiz'in Faro Havaalanına acil iniş yapıldıktan sonra, uçağın 3 saatlik gecikmenin ardından tekrar yola çıktığı öğrenildi. 

 

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