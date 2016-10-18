Elginkan Holding bünyesindeki Valfsel A.Ş. Ar-Ge bölümünde çalışan Makine Mühendisi 34 yaşındaki Gençay Tuğgan ve Rusya’nın Kaliningrad şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Olga Pankevich tanışmalarının ardından evlilik kararını sonunda hayata geçirebildi. Evlenme kararı almalarından sonra iki ülke arasında yaşanan uçak krizi sonrası bir süre beklemeyi tercih eden genç çift, yaşanan krize rağmen evleneceklerine dair birbirlerine söz verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlamasının ardından genç çift düğünlerini yapmaya karar verdi.

Genç çift düğün davetiyelerine, “Sevgimiz sınır tanımadı. Mesafeye rağmen söz verdik birbirimize. Sözümüzü tuttuğumuzu ispatlayacağımız anda sizlerin de şahitliği bizleri mutlu edecektir” yazarak mutlu sona ulaştı.

İki ülkede geleneklere uygun düğün

Rusya’da Riverside Otel'de Rus geleneklerine uygun yapılan düğünün ardından genç çift için Manisa Ulupark Butik Salonunda kına gecesi düzenlendi. Olga-Gençay çiftinin nikahlarını ise Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarihi Bedesten’de kıydı.

Bedesten’de kıyılan nikahın ardından genç çift akrabaları, dost ve arkadaşlarının katıldığı merasimle Kent Ormanı Gölet Restoran'da doyasıya eğlendi.