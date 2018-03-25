Uçak mezarın hüzünlü hikayesi

Osmanlı döneminden kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı içerisinde bulunan 76 yıllık uçak görünümlü mezar, hikayesiyle duyanları duygulandırıyor.

Üzerinde, ‘İzolu Paşa Oğlu Nevzat Ruhuna Fatiha, 1927-1942’ yazan mezarda yatan, ismi Nevzat Çetinkaya olduğu öğrenilen kişi, pilot olma hayaliyle 15 yaşındayken çatıdan düşerek hayatını kaybetmiş.

Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen mezar 1942 yılından bu yana varlığını koruyor.

Edinilen bilgiye göre Nevzat Çetinkaya, Malatya Lisesi’nde okuyan ve pilot olma hayaliyle yaşayan bir çocukmuş. Bir gün evlerinin çatısına çıkarak ‘Ben uçacağım’ diyerek kendisini aşağı bırakır. Küçük Nevzat çatıdan düştükten birkaç gün sonra hayatını kaybeder. Evlat acısıyla kahrolan baba Paşa Çetinkaya, acısını bir nebze olsun dindirmek için oğluna uçak şeklinde bir mezar yaptırır. Mezarlığın bulunduğu Şehit Fevzi Mahallesinin Muhtarı Sami Cengil, uçak mezarın mahallelerinin sembolü olduğunu ifade etti.

“Bir damdan bir dama atlarken düşerek vefat etmiş”

Uçak mezarın hazin bir hikayesinin olduğunu belirten Cengil, “Rahmetli 15 yaşında bir çocuk. Büyüyünce pilot olmak istiyormuş, bu hayalle yaşıyormuş. Bir damdan bir dama atlarken düşerek vefat etmiş. Ailesi de onun hayalini mezar taşına bu şekilde nakşederek gerçekleştirmiş. Çocuğun ailesinden zannedersem sadece ablası yaşıyormuş. Bu mezar mahallemizin sembolü haline geldi artık. Tabi Sancaktar Mezarlığı içerisinde tarihi mezar çoktur. Mesela Turgut ve Tefik Temelli, İsmet Paşa’nın babası ve oğlu, Recai Kutan’ın babası gibi bir çok bilinen isim yatmaktadır. Zaten burası sit alanı ilan edildi” dedi.

“Çocukken gelip burada oynardık”

Mahalle sakinlerinden Bülent Arıkan ise çocukluk yıllarında mezarın bir pilota ait olduğunu sandıklarını, gerçeği ise daha sonra öğrendiklerini ifade etti. Arıkan, “Çocukluğumuz bu mahallede geçtiği için burayı iyi biliyorum. Çocukken gelip burada oynardık. Hikayesi bildiğimiz kadarıyla pilot olmak isteyen çocuk damdan dama atlıyor ve yere düşerek ölüyor. Babası da oğlunun acısıyla böyle bir mezar yaptırıyor. Bu duyduğumuzda bizim de içimizde bir burukluk oluşmuştu. Belediyemiz buraları düzenledi yakın zaman önce. Yollar ve duvarlar yapıldı. Yine buranın sit alanı olarak düzenlenmesi de güzel bir olay. İnşallah böylesi mezarlar unutulmaz” diye konuştu.

Mehmet Türel

