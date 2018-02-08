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Uçak mühendisliği nedir ve ne iş yapar ? Uçak mühendisliği maaş ne kadar ? Uçak mühendisliği taban puanları 2017-2018

Uçaklara özel bir merakınız varsa, matematik ve fizik konularında da başarılıysanız uçak mühendisliği olmak size göre olabilir. Bu haberimizde uçak mühendisliği ile alakalı aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını bulabileceksiniz. İşte ayrıntılar...

Uçak mühendisliği nedir ve ne iş yapar ? Uçak mühendisliği maaş ne kadar ? Uçak mühendisliği taban puanları 2017-2018

08 Şubat 2018 00:34

Uçak Mühendisi Nedir ?

Uçak Mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi,
bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.

Uçak Mühendisleri Ne İş Yapar ?

Yapımı düşünülen uçağın taslağını, ön projelerini hazırlar,

Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin daha ekonomik olacağına karar
verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar,

Üretimin planlanmasını, ürünün istenen kalite ve nitelikte üretimini sağlar,

Fabrikada ve yer istasyonlarında teknisyenlerin çalışmalarını denetler,

Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, uçuşlara bizzat katılarak yapılan uçağın gerçekte işleyişini gözler.

Uçak Mühendisi Olmak İsteyen Kişilerin Nitelikleri Nasıl Olmalı ?

Uçak Mühendisi olmak isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, matematik-fizik konularına
ilgi duyan ve bu alanda başarılı,tasarım gücü yüksek, insanlarla iyi ilişki kurabilen,
sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir. Meslek elemanları kısmen kapalı yerde,
kısmen açık havada çalışırlar. Çalışma ortamları kirli, yağlı, gürültülü olabilir. Yönetici kademelerinde
bulundukları zaman büro ortamında çalışırlar.

Nasıl Uçak Mühendisi Olunur ?

Uçak mühendisliği eğitimi üniversitelerin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültesi ile Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Uçak Mühendisleri Nerelerde Çalışabilir ?

Uçak Mühendisleri, Türk Hava Yollarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Kara ve Hava Kuvvetleri Ana
Bakım Üsleri), Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde (TAl)
ve özel hava yollarında işletme ve bakım mühendisliği görevini yürütür. Günümüzde kısıtlı olan iş
ve çalışma alanlarının her geçen gün teknolojinin gelişimine bağlı olarak artması beklenmektedir. 

Uçak Mühendisi Maaşları Ne Kadar ?

Uçak Mühendisleri 4500 ile 6000 TL’ye kadar değişen maaşlar alabilmektedirler.

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