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Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ile yıkanıyor

İstanbul’da beklenen karın gece yağması hava trafiğini olumsuz etkilemedi. Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor.

Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ile yıkanıyor

01 Mart 2018 10:57

İstanbul’da beklenen karın gece yağması hava trafiğini olumsuz etkilemedi. Kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) ekipleri yolcuların mağdur olmaması ve pistleri açık tutmak için aralıksız çalıştı. Atatürk Havalimanı'nda bazı uçaklar ise buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Ayrıca kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar normal yapılırken, bazı uçuşlarda uçaklara ’De-icing’ ve ’Anti-icing’ yapıldığı için kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Uçaklar buzlanmaya karşı alkolle yıkanıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda buzlanmaya karşı pistlere özel sıvı döküldü. Pistlerde cihazlarla buzlanma dereceleri ölçüldü. Görevliler, buzlanmayı önlemek için büyük çaba harcadılar.

Pistin başı, ortası ve sonu olmak üzere, 3 ayrı ölçüm alındıktan sonra zayıftan iyiye kadar bir değerlendirme tablosu çıkartıldı. Bu durum havalimanını kullanacak uçaklara otomatik yayınla bildirilirken uçaklar sefer öncesi buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir sıvıyla yıkanıyor. Olası buzlanma tehlikesine karşı, havayolu şirketlerinin uçakları ’De-icing’ ve ’Anti-icing’ adı verilen buzlanmaya karşı alkolle yıkanıyor. Bu işlemle uçakların; kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen alkolle buzlanmaya karşı korunuyor. Devlet Hava Meydanları Ekipleri Atatürk Havalimanı'nda karla mücadele için 24 saat esasına göre çalışmaya başladı.

Tuncer Cengiz

 

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