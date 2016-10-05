Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği Basın Sözcüsü, Siber İstihbarat ve Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, uçakların güvenlik açıklarıyla ilgili çok tartışılacak iddialar ortaya attı. Bilgisayar korsanlarının uçaklardaki sistemlere bir takım hileler kullanarak giriş yapabileceğini ifade eden Keskin, bu şekilde bir terör saldırısının yapılabileceğini iddia etti. Bir çok hava yolunda güvenlik açıkları tespit ettiklerinin bilgisini veren Ali Keskin, bu durumum bir an önüne geçilmesi için uyarılar yaptı.

"Korsanlar uçağında rotasını değiştirebilir"

Uçakların sistemlerinin nasıl hacklendiğinin bilgisini aktaran Ali Keskin, "Herkesin bildiği gibi uçaklarda elektronik giriş sistemleri var. Bilgisayar korsanları bu elektronik girişlere (usb) bağlanarak uçaklardaki sistemlere yaptıkları casus yazılımlar ile bağlanıp sistemleri kontrol etmesi mümkün. Örneğin, Amerika'da bir bilgisayar uzmanı geçtiğimiz yıl bir uçağın sistemine girerek uçağın rotasını değiştirmiştir. Bu güvenlik açığını FBI ile paylaşmıştır. FBI bu konu ile ilgili ABD'de bulunan hava yolu şirketlerine geniş önlemler alınmasında katkıda bulunmuştur. Bu güvenlik açıkları bir çok hava yolu şirketlerinin filosunda bulunmaktadır. Bu açıklar terör saldırılarının hedefi haline gelebilir.

Bu önlem alınmazsa insanların hayatı tehlikede

Alınması gereken önlemleri de sıralayan Keskin şöyle devam etti:

"Önlem son derece basittir. Elektronik cihazları kesinlikle uçaklara alınmaması gerekiyor ama bu mümkün değil. Bu cihazların uçuş boyunca kapalı tutulduğundan emin olunmalı ve cihazların uçakla kesinlikle temas sağlayacak bir sistem erişimine müsaade edilmemelidir. Şirketler bunu mutlaka yapmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar alınabilir. Bu konuda daha geniş bir takım önlemler alınabilir."

