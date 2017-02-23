Dusseldorf'dan İzmir’e gitmek üzere yola çıkan uçakta bulunan 86 yaşındaki Hasan Deveci, Çanakkale semalarına gelindiği esnada aniden rahatsızlandı. Uçak pilotu, Çanakkale Havalimanı ile temasa geçerek acil inmek istediğini, uçakta bir hasta olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Devlet Hastanesinden bir ambulans, havaalanına gönderildi.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Acil iniş yapan uçakta bulunan Deveci, ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesine getirildi. 112 görevlileri, yol boyunca 86 yaşındaki hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Devlet Hastanesinde getirilen Deveci’ye müdahale burada da devam etti. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Uçak ise daha sonra Çanakkale'den ayrıldı.

Gürkan Düzenli

