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Uçakta rahatsızlanan 86 yaşındaki adam kalp masajıyla hayata döndü

Almanya Dusseldorf'dan İzmir’e giden bir hava yoluna ait uçak, uçuş esnasında rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle Çanakkale’ye acil iniş yaptı. 86 yaşındaki hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Uçakta rahatsızlanan 86 yaşındaki adam kalp masajıyla hayata döndü

23 Şubat 2017 22:34
Almanya uçağı Çanakkale’ye acil iniş yaptı - Tıkla İzle

Dusseldorf'dan İzmir’e gitmek üzere yola çıkan uçakta bulunan 86 yaşındaki Hasan Deveci, Çanakkale semalarına gelindiği esnada aniden rahatsızlandı. Uçak pilotu, Çanakkale Havalimanı ile temasa geçerek acil inmek istediğini, uçakta bir hasta olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Devlet Hastanesinden bir ambulans, havaalanına gönderildi.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Acil iniş yapan uçakta bulunan Deveci, ambulansa alınarak Çanakkale Devlet Hastanesine getirildi. 112 görevlileri, yol boyunca 86 yaşındaki hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Devlet Hastanesinde getirilen Deveci’ye müdahale burada da devam etti. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Uçak ise daha sonra Çanakkale'den ayrıldı.

Gürkan Düzenli 
 

Etiketler: acil iniş, Almanya Dusseldorf, Almanya uçağı, çanakkale acil iniş


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