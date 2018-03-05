Uçakta sinir krizi geçiren yolcular, gözyaşlarına boğuldu

Bursa’ya yönlendirilen ve yakıt ikmali yapan uçakta saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, sinir krizleri geçirdi. Uçaktan inmek isteyen ve gözyaşı döken yolcular, o anları canlı yayınladı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pegasus Havayolları Kayseri - İstanbul seferinde yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçak, rüzgar ve olumsuz hava koşullarından dolayı pisti 3 kez pas geçti. Bunun üzerine uçak Bursa Yenişehir Havalimanı’na yönlendirildi. Bursa’ya inen uçağın, yakıt ikmali ardından tekrar İstanbul’a gitmek üzere havalanması planlandı. Ancak uçağın defalarca pisti pas geçmesi nedeniyle büyük panik yaşayan yolcular, Bursa’da inmek istedi. Saatlerce uçakta bekleyen yolcular duruma tepki göstererek kapılara yöneldi. Kabin ekibi ile tartışan yolcuların sinir krizi geçirdikleri ve ağlayarak uçaktan inmek için yardım istedikleri görüldü.

Uçakta bulunan bir yolcu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerde bir yolcu, yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Uçağın arka tarafına doğru gidildikçe yolcuları durumu gözler önüne seriliyor. Bazı yolcular yaşananlar nedeniyle gözyaşı dökerken, bazısı da inmek için uçak kapısına gitmeye çalışıyor.

Tepkilerin büyümesinin ardından Pegasus Havayolları isteyen yolcuları karayolu ile İstanbul’u ulaşımını sağladı.