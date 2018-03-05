Diğer
Kategoriler

Uçakta sinir krizi geçiren yolcular, gözyaşlarına boğuldu

Pegasus Havayolları’nın dün Kayseri-İstanbul seferini yapan uçağı, rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamadı.

Uçakta sinir krizi geçiren yolcular, gözyaşlarına boğuldu

05 Mart 2018 10:20
Uçakta sinir krizi geçiren yolcular, gözyaşlarına boğuldu - Tıkla İzle

Bursa’ya yönlendirilen ve yakıt ikmali yapan uçakta saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, sinir krizleri geçirdi. Uçaktan inmek isteyen ve gözyaşı döken yolcular, o anları canlı yayınladı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pegasus Havayolları Kayseri - İstanbul seferinde yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi gereken uçak, rüzgar ve olumsuz hava koşullarından dolayı pisti 3 kez pas geçti. Bunun üzerine uçak Bursa Yenişehir Havalimanı’na yönlendirildi. Bursa’ya inen uçağın, yakıt ikmali ardından tekrar İstanbul’a gitmek üzere havalanması planlandı. Ancak uçağın defalarca pisti pas geçmesi nedeniyle büyük panik yaşayan yolcular, Bursa’da inmek istedi. Saatlerce uçakta bekleyen yolcular duruma tepki göstererek kapılara yöneldi. Kabin ekibi ile tartışan yolcuların sinir krizi geçirdikleri ve ağlayarak uçaktan inmek için yardım istedikleri görüldü. 

Uçakta bulunan bir yolcu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerde bir yolcu, yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Uçağın arka tarafına doğru gidildikçe yolcuları durumu gözler önüne seriliyor. Bazı yolcular yaşananlar nedeniyle gözyaşı dökerken, bazısı da inmek için uçak kapısına gitmeye çalışıyor.
Tepkilerin büyümesinin ardından Pegasus Havayolları isteyen yolcuları karayolu ile İstanbul’u ulaşımını sağladı.  

Etiketler: havalimanı, uçak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç