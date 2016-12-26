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Uçan kütüphane Sultanbeyli’ye kondu

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye sığınan çocuklar ile Türkiye’deki çocukların kaynaşmasını sağlayarak çocuklara çeşitli etkinlikler yapabilme fırsatı veren "Uçan Kütüphane” Sultanbeyli’ye kondu. Kütüphanenin açılışında çocuklar için yapılan dans gösterileri, izleyenlerin beğenisini kazandı.


26 Aralık 2016 17:10


İlk olarak Mardin’de hayata geçirilen “Uçan Kütüphane Projesi” Sultanbeyli Belediyesi ve Alman Goethe Enstitüsü işbirliğiyle Sultanbeyli’de faaliyete geçirildi. Projenin açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,çok sayıda Suriyeli çocuk ve ailesi ile çocuklar katıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan tören kurdele kesimi ile devam etti. Ardından kütüphanenin içerisini gezen Başkan Keskin, uçan kütüphanenin çocuklar için hayırlı olmasını diledi.

Yuva Derneği ve Mülteciler Derneği’nin de desteklediği proje kapsamında Sultanbeyli’ye konan uçan kütüphanenin içerisinde çocukların keyifle vakit geçirebileceği bir çok etkinliğe ortam sağlayan materyaller bulunuyor. Kütüphanenin içerisinde Suriyeli çocuklar için Arapça kitaplar, darbukalar, palyaço kıyafetlerinin yanı sıra sirk sınıfları, takım oyunları, masa oyunları gibi aktivitelerin gerçekleşeceği renkli bir ortam çocukları bekliyor.

“Uçan kütüphane şuan için Sultanbeyli’ye konmuş oldu”
Suriyeli çocuklarının yaşadıkları travmaları atlatmaları için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “ Mülteciler Derneğimiz, Goethe Enstitüsü ve Yuva Vakfımızın ortaklaşa oluşturduğu projeyi uçan kütüphane olarak isimlendirdik. Uçan kütüphane işlevini gördükten sonra şuan için Sultanbeyli’ye konmuş oldu. Burada özellikle Suriye’de yaşadıklarının unutturmak için oradaki çocuklarımızı burada misafir edeceğiz ve eğitmenler eşliğinde kişisel gelişimlerini devam ettireceğiz” dedi.

“Amacımız yalnızca kütüphane olarak hizmet vermek değil”
Projenin çocuklarının birlikteliğinin sağlanması için çok önemli olduğuna dikkat çeken Alman Goethe Enstitüsü yetkilisi Tijen Togay, “ Amacımız yalnızca kütüphane olarak hizmet vermek değil, hem yereldeki hem Suriye’den gelen çocukları bir araya getirip onların birbirleriyle dostluk kurmalarını sağlamak ve çocukların entegrasyonuna destek vermek” diye konuştu.
Kütüphaneyi çok sevdiğini söyleyen Ahmet İbrahim isimli Suriyeli çocuk ," 3 aydır buradayım, kitap okumayı çok seviyorum" dedi. Başka bir çocuk ise," Oyuncaklarımla buraya gelip oyun oynuyorum, resim yapmayı seviyorum"diye konuştu.
Açılış, dans gösterileri ve çocuklara mısır ve şeker dağıtılmasıyla sona erdi. 

Harun Basat - Hasibe Karadağ

Etiketler: sultanbeyli, uçan kütüphane


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