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Uche Kalu: 'Süper Lig yolunda da emin adımlarla yürüyeceğiz'

TFF 1. Lig Adanaspor’a üçüncü kez gelen 29 yaşındaki forvet oyucusu Uche Kalu, "Takım olarak hedefimiz yeniden Süper Lig'e çıkmak" dedi.

Uche Kalu: Süper Lig yolunda da emin adımlarla yürüyeceğiz

19 Ocak 2018 23:30

Son olarak Gazişehir Gaziantep’in formasını giyen Uche Kalu, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır Adana’dan, takım arkadaşlarımdan uzak kaldım. Tekrardan Adana’ya gelmek Adanaspor’a kavuşmak beni çok mutlu etti. Adanaspor’da daha önce ki geldiğim sezonlarda şampiyonluk yaşadım. Bu sezon da takım olarak hedefimiz yeniden Süper Lig'e çıkmak olacak" dedi.

Futbolun bir şans oyunu olduğunu ancak Adanaspor’un parçası olarak elinden geleni yapacağını ifade eden Kalu, "Süper Lig'e çıkmak istiyorsak da bir kişinin yapacağı bir şey değil takım olarak çok çalışmak gerekiyor bu çalışmamızı da sahaya yansıtmamız gerekiyor. Süper Lig yolunda da emin adımlarla yolumuza yürüyeceğiz. 6 ay futbol oynadım ama ben bir futbolcuyum hazır durumdayım. Turuncu-beyazlı taraftarlar yeniden gelmemi istediler ben de onlara verdiğim sözümü yerine getirdim ve Adanaspor’a geldim" diye konuştu. 

Cemil Serezli
 

 

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