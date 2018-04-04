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Üçlü zirve sonrası Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak açıklama

Üçlü zirve sonrası Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak açıklama

Üçlü zirve sonrası Erdoğan, Putin ve Ruhaniden ortak açıklama

04 Nisan 2018 15:48

 

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