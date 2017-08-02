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Ücretli öğretmenlik başvuruları 7 Ağustosta başlıyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi ücretli öğretmenlik başvurularının başladığını belirtti.

Ücretli öğretmenlik başvuruları 7 Ağustosta başlıyor

02 Ağustos 2017 16:33

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Yalçın, başvuruların 7 Ağustos itibari ile alınacağını ve 18 Ağustos’a kadar devam edeceğini kaydetti. Yalçın, açıklamasında, “Yeni eğitim öğretim yılında ilimizdeki resmi eğitim kurumlarının bildireceği öğretmen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, 7-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında ücretli öğretmenlik başvuruları alınacaktır. Başvurular Müdürlüğümüz http://afyon.meb.gov.tr sayfasında bulunan ‘Başvuru’ linkinden yada http://afyon.meb.gov.tr/afbis/basvuru web sayfasından yapılacak olup, yapılan başvuruda beyan edilen evraklarla birlikte, başvuru tarihleri içerisinde müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (atama) şubesine getirilip onaylama işlemi yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır. Başvuru sırasında teslim edilecek belgelere söz konusu internet sitesinden ulaşılabilir” ifadelerine yer verdi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: başvuru, ücretli öğretmenlik


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