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Ücretsiz Medya Akademisi Kayıtları Başlıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğü ve UMED tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla sertifikalı “Medya İletişim Tasarım Akademisi (MİTA)” açılıyor. TÜGVA Ankara İl Temsilciliği Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğü tarafından mülakatla seçilecek öğrencilerin eğitimlerini ise Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) üstleniyor. Eğitimler tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

Ücretsiz Medya Akademisi Kayıtları Başlıyor

08 Ağustos 2017 11:03

TÜGVA Ankara İl Temsilciliği Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğü ve UMED işbirliğiyle açılacak Medya Akademisi’nde, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Yeni nesil gazetecilik eğitimlerinin verileceği Medya Akademisi’nde alanında uzman Medya’da aktif olarak çalışan deneyimli gazeteciler ve basın danışmaları tarafından Haber Yazım ve Teknikleri, Sosyal Medya Uzmanlığı, Foto Muhabirliği/Haber Fotoğrafı Çekim Teknikleri, Basın Danışmalığı ve İletişim Teknikleri, İnternet ve Televizyon haberciliği dersleri verilecek.Ankara’da açılacak olan Medya Akademisi’nde ayrıca, öğrencilerin gazetecilik algı gücünü artırmak, güncel olayları yorumlamalarına yardımcı olma, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla Deneyim Paylaşımı da yapılacak. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere eğitim bitiminde sertifika verilecek.
Eğitimlere Üniversitelerin İletişim Fakültesi mezunları ve öğrencileri başvurabilecek.
Ön Başvurular 15 Ağustos’a kadar ankara.tugva.org adresinde bulunan “Medya Akademisi Başvuru” kısmından yapılacak. Mülakat tarihleri ise öğrencilere TÜGVA Ankara İl Temsilciliği Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğü tarafından bildirilecek.  


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