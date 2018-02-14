Uçtan uca maaş ödeme sistemine start verildi

Akbank-Kolay İK işbirliğiyle hayata geçirilen yazılımla, her ölçekteki şirket için bordro hazırlamayı ve maaş ödemeyi 3 dakikaya indirecek uygulama başladı. Bordro hazırlama ve maaş ödeme sürecini 3 dakikaya indiren yazılım, zamandan tasarruf sağlanmasının yanı sıra tüm süreçleri buluta taşıyarak şirketlerin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynuyor.

Bu kapsamda bordrolar Kolay İK üzerinde hazırlanırken, maaşlar da Akbank Direkt entegrasyonuyla ödenebiliyor. Hali hazırda 300’den fazla şirket tarafından kullanılan bulut tabanlı sistemde ayrıca; bordrolar anında görüntülenebilirken, dijital ortamda saklanabiliyor ve çalışanlarla kolayca paylaşılabiliyor. Vergi, AGİ vb. bordroya dair tüm güncellemeler ise sisteme anında yansıyor.

“Mutlu ve gururluyuz”

Dijital maaş ödeme sistemiyle ilgili konuşan Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, “2014’ten bu yana KOBİ’ler başta olmak üzere her ölçekten firmayı dijitalleştirmek ve iş verimliliğini artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şirketlerin İK süreçlerini dijitale taşırken bir yandan da kendi yazılımlarımızı geliştirip yeni özellikler (uygulamalar) eklemeye, bir anlamda her yönüyle bir ‘kolaylıklar dünyası’ oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu vizyondan hareketle, Akbank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip uçtan uca dijital maaş ödeme sistemini hayata geçirdik. Bunun dünyada sadece birkaç örneği var. Bu anlamda oldukça mutlu ve gururluyuz” dedi.

İK süreçlerinin tek çatı altında yönetilmesine imkan sağlayan bu uygulamayla müşterilerinin verimliliğini artıracaklarını ve daha az hatayla işlerini tamamlayabileceklerini belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Bordro yönetimi, toplu maaş ödemeleri, yıllık izin-çalışan hakları yönetimi, masraf-nakit avans yönetimi ve performans yönetimi gibi pek çok İK süreçlerinde KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmak üzere Kolay İK ile işbirliği gerçekleştirdik. Mevcut durumda küçük işletmeler bu işlerini daha geleneksel ve manuel yöntemlerle yapıyor, bilgilerini Excel’de tutuyor. Bulut tabanlı ve kullanıcı dostu bu tip uygulamalar hayatlarında olmadığı için hata payları yüksek oluyor. Bu gerçekten hareketle, özellikle küçük işletmelerin herhangi bir yatırım yapmadan kullanabileceği bir İK programı arayışımızda Kolay İK ile tanıştık. Müşterilerimizin Akbank hesaplarından yaptıkları maaş ödemelerini bu uygulama üzerinden gerçekleştirebilmeleri için Kolay İK ile entegrasyon gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.