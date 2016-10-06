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Üçüncü havalimanının ilk pisti tamamlanmak üzere

Yapımına hızla devam edilen üçüncü havalimanının ilk pisti havadan görüntülendi.

Üçüncü havalimanının ilk pisti tamamlanmak üzere

06 Ekim 2016 10:56
Üçüncü havalimanının ilk pisti tamamlanmak üzere - Tıkla İzle

İnşaatı hızla devam eden Üçüncü Havalimanı’nın yüzde 30’u tamamlandı. Yıl sonuna kadar kaba inşaatı bitmesi planlanan havalimanının ilk pistinin yapımında sona gelindi. 25 yıl işletmesini yapacak olan İGA tarafından bir numaralı pistin görüntüleri paylaşıldı. Havadan görüntülenen ilk pistin inşaatına devam ediliyor. Görüntülerde, büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistte son aşamaya gelindiği görülüyor. Havalimanın 26 Şubat 2018 yılında hizmete hizmete girmesi bekleniyor.

Etiketler: üçüncü havalimanı


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